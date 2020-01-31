Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук ошелешений зізнанням своєї колишньої дружини

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, Володимир Остапчук вирішив вперше прокоментувати скандальне інтерв'ю колишньої дружини про гучне розлучення.

За його словами, колишня дружина зважилася на скандальне інтерв'ю через жіночі образи і злість.

"Для мене так само, як і для вас стало повним шоком це відео. Я ніколи не хотів би, щоб особисті стосунки двох людей обговорювала вся країна. Всі ці 5 місяців до сьогоднішнього дня я не розповідав з приводу нашого розлучення і досі вважаю, що від такого повороту найбільше постраждають наші милі дітки", - підкреслив він.

Володимир Остапчук також припустив, що його колишня дружина, ймовірно, ще не звикла до нового статусу, тому пішла на відчайдушний крок.

"Але я можу зрозуміти і якоюсь мірою виправдати такий емоційний вчинок Олени. Це жіноча образа і злість. Тому що ми знайомі з 17 років, тому що ми були разом майже 14 років і, можливо, вона ще не звикла до нового статусу і самостійним життям. Ось і зважилася на відчайдушний крок", - резюмував шоумен в своєму особистому Instagram.

Раніше ми розповідали про те, що колишня дружина Володимира Остапчука вивалила брудну правду про розлучення. минулого року після 10 років шлюбу і народження двох дітей Остапчук розлучився з дружиною Оленою Войченко. Остання відверто поділилася причинами і обставинами розставання, виклавши всі некрасиві подробиці без утайки.

Кілька місяців Володимир і Олена категорично відмовлялися коментувати розлучення. Шанувальники провідного прийшли до висновку, що просто дружина втомилася від його постійної зайнятості та богемного життя. Однак, ситуація виявилася куди цікавіше.

Олена розповіла про те, що чоловік не допомагав їй з дітьми, більш того, не розумів важливості цієї допомоги. І прямим текстом їй так і казав "я ще не нагулявся".

Крім того, вона зізналася, як піймали чоловіка на численних інтрижках. Олена побачила листування в його телефоні. А на її резонні запитання Володимир не знайшовся що відповісти.

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