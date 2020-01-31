Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових, а також розповіла, що займалася і своєю новою роботою і розвивала свої вміння розмовляти іноземною мовою. З цього приводу артистка навіть представила блог, поговоривши на тій мові, яку вивчає всього 1.5 року.

«Новий випуск блогу вже на моєму каналі NKofficial! 🤩 Як же круто виходити за рамки комфорту та вести блог на мові, який вчу лише 1,5 року! Іспанська - це неймовірно красиве мова 🥰», – написала Каменських під новим постом.

І ось що відповіли користувачі: ⠀

«Yay! Por fin 😍👏», «Proud of you!🚀😍», «Че за кривляння, занадто увійшла в роль🤦🏻‍ іспанка🤦🏻‍ Де на Каменських яку ми знали, пиришки пупиришки.», «Чому ти не переедишь туди там ти більше затребувана ніж на Україні!», «Що реально цікаво?», «Я як нам дивитись, тім хто не знає інспанської?», Ти практично на кожну букву, нову міну одягаєш 🤔», «Круто🔥🔥🔥».

Зазначимо, Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.

Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.

«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців

Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне