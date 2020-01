View this post on Instagram

¡Nuevo blog en español en mi canal NKofficial! 🥳 Sigan el enlace en mi historia 👆🏻 He contado mucho de mi vida por la radio y por la TV. Ahora he decidido reunir todos los hechos más interesantes en un solo blog 🎞 Y, además, inspirar a ustedes a estudiar lenguas de varios países del mundo, como el español, por ejemplo 😉 ⠀ ________ ⠀ Новый выпуск блога уже на моем канале NKofficial! 🤩 Как же круто выходить за рамки комфорта и вести блог на языке, который учу всего 1,5 года! Испанский - это невероятно красивый язык 🥰 Переходите по ссылке в stories, пишите комментарии и ставьте лайки 👍🏻 ⠀ #nk #nkvlog