Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых, а также рассказала, что занималась и своей новой работой и развивала свои умения разговаривать на иностранном языке. По этому поводу артистка даже представила блог, поговорив на том языке, который изучает всего 1.5 года.

«Новый выпуск блога уже на моем канале NKofficial! 🤩 Как же круто выходить за рамки комфорта и вести блог на языке, который учу всего 1,5 года! Испанский - это невероятно красивый язык 🥰», – написала Каменских под новым постом.

И вот что ответили пользователи: ⠀

«Yay! Por fin 😍👏», «Proud of you!🚀😍», «Че за кривляния, слишком вошла в роль🤦🏻‍ испанка🤦🏻‍ Где на Каменских которую мы знали, пырышки пупырышки.», «Почему ты не переедишь туда там ты больше востребована чем на Украине!», «Що реально цікаво?», «Я нам як дивитись, тим хто не знає інспанської?», Ты практически на каждую букву, новую мину одеваешь 🤔», «Круто🔥🔥🔥».

Отметим, Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в цветастом платье светлого оттенка.

Главной изюминкой образа стало украшение в волосах и на лбу певицы, сделанное в необычном стиле. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.

«Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций🥰 Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни💫», – написала Анастасия.

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