Онука Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як прогулюється Нью-Йорком

Соня Євдокименко позувала на камеру в чорній куртці, а на її обличчі практично не було макіяжу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на нових опублікованих кадрах довгонога білявка-красуня постала перед публікою в масивному і модному пуховику. Модель з ігривим чубчиком і частково розпущеним волоссям показала одну з найвідоміших будівель Великого Яблука - така собі міні-екскурсія Нью-Йорком для підписників. Також Соня відвела камеру і на відео промайнули знамениті жовті таксі мегаполісу.

Відео Соня опублікувала в сторіз, тому публічний коментар під кадрами у її фоловерів можливості поставити не було. Проте раніше її підписники відзначали, що Євдокименко однакова прекрасна, як з макіяжем, так і без нього, зокрема в коментарях шанувальники юної моделі пишуть про те, що у неї "не обличчя, а просто ангельський образ" і що Соня неймовірно природна і "дуже стильна дівчина".

Нагадаємо і про те, що нещодавно дівчина постала в спортивному облягаючому костюмі з відкритим животом. Щоб не замерзнути, дівчина накинула червоний короткий пуховик, чим зробила яскравий акцент в своєму образі.

«Стретчинг перед боксом цим ранком», – вона підписала знімки, натякаючи про свої плани на суботній ранок.

Зазначимо, що на фото дівчина виглядає максимально природно, адже для фотосесії вона не користувалася макіяжем і навіть не укладала волосся. Можна допустити, що ці знімки вийшли випадковими, по дорозі на тренування.

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