Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как прогуливается в Нью-Йорке

Соня Евдокименко позировала на камеру в черной куртке, а на ее лице практически не было макияжа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новых опубликованных кадрах длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в массивном и модном пуховике. Модель с игровой челкой и частично распущенными волосами показала одно из известнейших зданий Большого Яблока - такая себе мини-экскурсия по Нью-Йорку для подписчиков. Также Соня отвела камеру и на видео промелькнули знаменитые желтые такси мегаполиса.

Видео Соня опубликовала в сториз, поэтому публичный комментарий под кадрами у ее фолловеров возможности поставить не было. Однако ранее ее подписчики отмечали, что Евдокименко одинакова прекрасна, как с макияжем, так и без него, в частности в комментариях поклонники юной модели пишут о том, что у нее "не лицо, а просто ангельский облик" и что Соня невероятно естественна и "очень стильная девушка".

Напомним также, недавно девушка предстала в спортивном облегающем костюме с открытым животом. Чтобы не замерзнуть, девушка накинула красный короткий пуховик, чем сделала яркий акцент в своем образе.

«Стретчинг перед боксом этим утром», – подписала она снимки, намекая о своих планах на субботнее утро.

Отметим, что на фото девушка выглядит максимально натурально, ведь для фотосессии она не пользовалась макияжем и даже не укладывала волосы. Можно допустить, что эти снимки вышли случайными, по дороге на тренировку.

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