Такого образу не очікували навіть від нього

Філіп Кіркоров вразив екстравагантним образом відразу після повернення в Росію із США

Ексцентричний король російської поп-музики не перестає дивувати своїх шанувальників все новими яскравими перевтіленнями. Як повідомляє Politeka, судячи з його сторінки в Instagram, Кіркоров повернувся в Москву з сонячного Маямі і відразу ж відправився на ювілей російського співака Дмитра Малікова.

З цього приводу артист поділився селфи, зробленим у ліфті. На фото Кіркоров позує у вузьких чорних штанях з дірками на колінах, чорній футболці зі стильним узором і модних круглих окулярах. Однак, всю увагу перетягує на себе коротка пухнаста шуба, якою вирішив доповнити свій образ співак.

«Ну, здрастуй, Москва! І як годиться в моїх традиціях, з Корабля на Бал, на цей раз імені @dmitriy_malikov та його 50-Річного Золотого Ювілею, який вже тільки що почався…Я виконаю сьогодні одну з найкрасивіших і романтичних композицій Діми «ЩЕ, ЩЕ», в новому баченні @alexdavia.... хвилююся....адже це мій перший публічний виступ в новому десятилітті, четвертому на моєму творчому шляху.... йшов 2020 рік...», - написав співак.

Шанувальники тут же засипали його коментарями. У них багато хто відзначив, що співак помітно схуд.

«Боже жах, комедіант з совковим смаком», «Ноги як у Алли худі стали», «Ну здрастуй травесті ДІВА», «Філя як завжди феєричний) неймовірно красивий», «Який стрункий і очаровашка», «ОБЛИЧЧЯ РОСІЙСЬКОЇ ЕСТРАДИ», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що восьмирічна дочка Кіркорова поділилася своїм новим знімком.

Так на новому опублікованому фото, Алла-Вікторія позує в милому строкатому дитячому костюмі і босоніжках на низькому ходу. Волосся дівчата заплели в цікаву, можна сказати, що по-дитячому завзяту зачіску - юна знаменитість підняла руки до верху, позуючи з кулькою у вигляді мультяшного понни або єдинорога.

Крім іншого, маленька модниця на знімку посміхається, а геолокація відзначена, як Маямі. Під постом чимало коментарів, на адресу дівчатка пишуть багато компліментів.

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