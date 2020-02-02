Українські знаменитості славляться своєю красою, а блондинки часто привертають більше уваги чоловіків
Світловолосі красуні вважаються дурними і легковажними, однак це лише стереотип.
Сайт Рoliteka.net вирішила зробити добірку найбільш гарячих українських блондинок.
Відкриває список співачка Тіна Кароль. Вона поєднує в собі сексуальність і ніжність. Неймовірно красива жінка, до того ж молода мама.
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Українка Світлана Лобода, хоча вже давно живе в Росії, але при цьому залишається дуже популярною на Батькивщині. Зірка зберегла свою стрункість, народивши двох дітей - це викликає захоплення.
Співачка Оля Полякова не упускає момент похвалитися своїми стройнми ніжками і підкачаним тілом.
Фігура Віри Брежнєвої просто чудова, тому це викликає заздрість у багатьох.
Колишня учасниця "ВІА Гри" Міша Романова також швидко прийшла у форму після пологів. Від артистки не можна відірвати погляду.
Нині діюча учасниця "ВІА Гри" Еріка Герцег полонила серця всіх чоловіків.
Блондинка, співачка Катерина Бужинська теж потрапила в список. Зірка завжди виглядає шикарно.
Нагадаємо, Тіна Кароль представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром.
Цього разу співачка вирішила показати новий образ зі стильної фотосесії, під час якої позувала лише у мереживній сукні, що складається з вишитих тонких метеликів і прикривають пікантні частини тіла артистки.
Саме вбрання практично прозоре і надав зірці трохи зухвалого вигляду. Доповнила стильний наряд співачка ще одними метеликами - на руці і з одного боку на обличчі.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода показала свою бездоганну фігуру.
Артистка стояла на пляжі в темному спортивному костюмі і закриває обличчя руками. Крім цього, видно підтягнутий живіт артистки, її волосся розпущене і їх розвіває вітер.
Коментатори активно вихваляли знаменитість, серед їх числа - і відомі особистості світу шоу-бізу.
Нагадаємо також, що Оля Полякова в чорній білизні крутила телефон і єхидно посміхалася на камеру. При цьому обличчя зірка вирішила прикрити за допомогою окулярів.
Уточнимо, що зараз зірка відпочиває за кордоном.
Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.
Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію