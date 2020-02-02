Українські знаменитості славляться своєю красою, а блондинки часто привертають більше уваги чоловіків

Світловолосі красуні вважаються дурними і легковажними, однак це лише стереотип.

Сайт Рoliteka.net вирішила зробити добірку найбільш гарячих українських блондинок.

Відкриває список співачка Тіна Кароль. Вона поєднує в собі сексуальність і ніжність. Неймовірно красива жінка, до того ж молода мама.

Українка Світлана Лобода, хоча вже давно живе в Росії, але при цьому залишається дуже популярною на Батькивщині. Зірка зберегла свою стрункість, народивши двох дітей - це викликає захоплення.

Співачка Оля Полякова не упускає момент похвалитися своїми стройнми ніжками і підкачаним тілом.

Фігура Віри Брежнєвої просто чудова, тому це викликає заздрість у багатьох.

Колишня учасниця "ВІА Гри" Міша Романова також швидко прийшла у форму після пологів. Від артистки не можна відірвати погляду.

Нині діюча учасниця "ВІА Гри" Еріка Герцег полонила серця всіх чоловіків.

Блондинка, співачка Катерина Бужинська теж потрапила в список. Зірка завжди виглядає шикарно.

Нагадаємо, Тіна Кароль представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром.

Цього разу співачка вирішила показати новий образ зі стильної фотосесії, під час якої позувала лише у мереживній сукні, що складається з вишитих тонких метеликів і прикривають пікантні частини тіла артистки.

Саме вбрання практично прозоре і надав зірці трохи зухвалого вигляду. Доповнила стильний наряд співачка ще одними метеликами - на руці і з одного боку на обличчі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода показала свою бездоганну фігуру.

Артистка стояла на пляжі в темному спортивному костюмі і закриває обличчя руками. Крім цього, видно підтягнутий живіт артистки, її волосся розпущене і їх розвіває вітер.

Коментатори активно вихваляли знаменитість, серед їх числа - і відомі особистості світу шоу-бізу.

Нагадаємо також, що Оля Полякова в чорній білизні крутила телефон і єхидно посміхалася на камеру. При цьому обличчя зірка вирішила прикрити за допомогою окулярів.

Уточнимо, що зараз зірка відпочиває за кордоном.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію