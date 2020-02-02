Украинские знаменитости славятся своей красотой, а блондинки часто привлекают больше внимание мужчин

Светловолосые красавицы считаются глупыми и легкомысленными, однако это всего лишь стереотип.

Сайт Рoliteka.net решила сделать подборку самых горячих украинских блондинок.

Список открывает певица Тина Кароль. Она сочитает в себе сексуальность и нежность. Невероятно красивая женщина и ктому же молодая мама.

Украинка Светлана Лобода, хотя уже давно живет в России, но при этом остается очень популярной на Родине. Звезда сохранила свою стройность, родив двоих детей - это вызывает восхищение.

Певица Оля Полякова не упускает момент похвастаться своими стройнми ножками и подкаченным телом.

Фигура Веры Брежневой просто великолепна, поэтому это вызывает зависть у многих.

Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова также быстро пришла в форму после родов. От артистки нельзя оторвать взгляда.

Ныне действующая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег полонила сердца всех мужчин.

Блондинка, певица Екатерина Бужинская тоже попала в список. Звезда всегда выглядит шикарно.

Напомним, Тина Кароль представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром.

В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в кружевном платье, состоящем из вышитых тонких бабочек и прикрывающих пикантные части тела артистки.

Сам наряд практически прозрачен и придал звезде немного дерзкого вида. Дополнила стильный наряд певица еще одними бабочками - на руке и с одной стороны на лице.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала свою безупречную фигуру.

Артистка стояла на пляже в темном спортивном костюме и закрывает лицо руками. Помимо прочего, виден подтянутый живот артистки, ее волосы распущены и их развевает ветер.

Комментаторы активно нахваливали знаменитость, среди их числа - и известные личности мира шоу-биза.

Напомним также, что Оля Полякова в черном белье крутила телефон и ехидно улыбалась на камеру. При этом лицо звезда решила прикрыть с помощью очков.

Уточним, что сейчас звезда отдыхает за границей.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию