Співачка, зірка "Кварталу 95" Віра Кекелія позувала в незвичайному і дуже стильному образі

Артистка з'явилася в чорному плащі і колготках у сіточку, пише Рoliteka.net. Дане фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

Віра, ймовірно, сидить на стільці, схопившись за пояс плаща і затягнувши його міцніше. Дівчина трохи схилила свій зухвалий наряд тому і під ним показалися стрункі ніжки в колготках у сіточку. Більше з одягу на Кекелії, по всій видимості нічого не було.

Варто відзначити, що під плащем виднівся шматочок оголеного тіла. Завершували стильний образ вузькі окуляри.

Віра не посміхалася на знімку і в камеру не дивилася. Зачіска з хвилястим волоссям дуже підходить зірці.

"Пора діставати плащі;))))", - підписала знімок співачка.

Майже за добу публікація зібрала понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Пора знімати плащі", "Ваууууу🔥🔥", "Нагадала Трініті з фільму "Матриця" 😎", "🔥🔥🔥 Моя любов", "Уляляля як жарко стало від такої жриці 😍😍", "Wow!", "Неймовірна", "Ого, Вірочка, ну вогонь 🔥 😘", "Нова пісня?", "Ну невже😎", "Вогонь👍👍", "Клас", "Вау😎", "Вееееераааа!!! Уау! Ось це образ! Агонь🔥", "йо ма йо!!! Аж щелепа відвисла 🤩", "Як жарко стало!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Віра Кекелія і її чоловік, Роман Дуда, лежали на ліжку. Люблячий чоловік обіймав красуню, дивлячись на неї зверху. Чоловік приклав пальці до щоки дружини.

Віра знаходиться знизу, її хвилясте волосся трохи спустилось з ліжка. На дівчині - щось схоже на сорочку, яка злегка спустилася з плечей.

Обидва дивляться один одному в очі і широко посміхаються.

Нагадаємо, Віра Кекелія позувала разом з колегою Мартою Адамчук. Остання позувала в тонкому напівпрозорому сітчастому платті чорного кольору, засвітивши при цьому нижню білизну. Акуратно зібране волосся надало витонченості Марті. А Віра була одягнена у прозоре вбрання і з яскравим макіяжем.

Раніше ми писали, що шоумен Євген Кошовий оточений прекрасними зірками «кварталу», в тому числі з Вірою Кекелію.

На одному з фото майже всі дружно висолопили язики — вийшло смішно.

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