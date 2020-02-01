Старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман видалила всі фото з молодим хлопцем Меттом Кенноном

18 річна дівчина похвалилася свіжим знімком селфі у своєму инстагарам. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дочки української зірки.

На фото дівчина постала дуже ніжною, з персиковими тінями на очах і блідою помадою. Вона відкрила рот і засвітила білі зуби.

«Мила і ніжна», «Яка ж ти милашка», «Тобі йде ніжний make-up», «Гарна», «Сяєш яскраво, як діамант 💎», «Чудова💕», «Супер», «Красоточка», – пишуть в мережі.

Судячи з усього, це перше її фото після розриву, так як вона видалила всі спільні фото з молодою людиною в instagram на своїй сторінці. А ще недавно вона провела новий рік в його компанії.

Нагадаємо, що 18-річна старша донька співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, умилила мережа зворушливим селфи зі своїм молодим чоловіком. Красуня поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram на Новий рік. Дівчина постала у вбранні з відкритими плечима. Позаду неї стоїть її бойфренд Метт Гармати. Молоді люди посміхаються і, очевидно, разом зустріли новий 2020-й рік.

Тоді Соня підписала фото: "найщасливіший Новий рік". Коментують відзначили, що парочка дуже схожа на один одного.

Зазначимо, обранець Соні, судячи з його соцмереж, професійно займається електронною музикою.

Дочка Брежнєвої в минулому році закінчила старшу школу в США і продовжила навчання в престижному коледжі. Дівчина веде самостійне життя, мама "не труситься" над нею, на відміну від багатьох батьків. Раз в декілька місяців Віра намагається бачитися з Сонею.

Раніше ми повідомляли, шанувальники помітили, що донька перейняла красу матері. Та й талантів Соні не займати – вона займається модельною діяльністю, освоїла ази акторської майстерності, а також співає.

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