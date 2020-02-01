Володимир Остапчук почав пропагувати здоровий спосіб життя в мережі

Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук показав в мережі нове фото, на якому продемонстрував нову річ у своєму гардеробі, яка з'явилася у нього після розлучення з Оленою Войченко, пише Рoliteka.net.

Він позує в сірому худі з багатозначним написом: «подбухиваю».

«Ви думали я забув про головний хештег вихідних? #подбухиваю всього за один тиждень з сториз перетворився на масовий рух! Київ, Рига, Краків і навіть Торонто - світ об'єднує чесне і прекрасне бажання - підбухувати», – повідомив він після вірусного растространения в мережі його сториз, де він відповів на питання, чим любить займатися у вихідні.

Також він пояснив, як потрібно правильно вживати алкоголь за його холостяцьким правилами.

«Як ваш духовний лідер і наставник відчуваю необхідність роз'яснити кілька правил:

Підбухувати бажано на вихідних (з вівторка по неділю, понеділок - розвантажувальний день)

Підбухувати тільки 18+ (хоч я іноді заздрю малюкам, які підбухувають цицю)

Ми не бухаємо, не закладаємо за комір, не поліруємо, не посилаємо навздогін, не нарізаємомся і не випиваємо.

Ми ПІДБУХУВАЄМО!», – повідомив він в мережі.

Також додав, що саме означає його неологізм: «Душевно смакувати кожен момент і кожен ковток».

«Ми грайливі, веселі і любимо весь світ. Наша філософія проста - ми любимо життя, ми живемо тут і зараз, ми посміхаємося тим, хто поруч, ми не засуджуємо і не прикриваємося святенництвом або ЗОЖ. Ми приймаємо і любимо себе такими які є. Щоб вступити в наші ряди потрібні чисте серце, прекрасна душа і келих. Навіть якщо ви підбухуєте один/одна - ви не самотні, з вами підбухує весь світ», – додав він.

Після цього він розповів про лінійку своїх худі з цим написом і на завершення додав напуття: «Пам'ятайте слова класика: «Життя надто коротке, щоб не підбухувати».

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