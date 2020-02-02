Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.
Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.
Екс-Nikita без білизни посвітила розкішними формами на камеру: "Занадто гаряче, ух"
Зірка "Величного століття" вразила природною красою: "така солодка"
У мережу злили розпусне фото Корольової в ліжку: "почервонів навіть Тарзан"
Знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися. Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нові фото.
Нагадаємо, на думку багатьох користувачів, дівчині стає все важче приховувати живіт і все складніше фотошопити свої фото, приховуючи його. А в цей раз дівчині з легкістю вдалося спростувати чутки. Справа в тому, що на своїй сторінці Настя показала себе у відвертому вбранні.
Співачка цього разу постала на знімках в зухвалому сценічному вбранні, яке доповнила чорними панчохами на підв'язці, пишною укладанням і яскравим макіяжем. Підбірку фото в мережу виклали фанати, які співачка репостнула собі в розділ Сторі.
Зазначимо, Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.
Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.
«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.
Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік
А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців
Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне