Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися. Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нові фото.

Нагадаємо, на думку багатьох користувачів, дівчині стає все важче приховувати живіт і все складніше фотошопити свої фото, приховуючи його. А в цей раз дівчині з легкістю вдалося спростувати чутки. Справа в тому, що на своїй сторінці Настя показала себе у відвертому вбранні.

Співачка цього разу постала на знімках в зухвалому сценічному вбранні, яке доповнила чорними панчохами на підв'язці, пишною укладанням і яскравим макіяжем. Підбірку фото в мережу виклали фанати, які співачка репостнула собі в розділ Сторі.

Зазначимо, Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.

Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.

«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.

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