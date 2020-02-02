Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться. Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети новые фото.

Напомним, по мнению многих пользователей, девушке становится все труднее скрывать живот и все сложнее фотошопить свои фото, скрывая его. А в этот раз девушке с легкостью удалось опровергнуть слухи. Дело в том, что на своей странице Настя показала себя в откровенном наряде.

Певица на сей раз предстала на снимках в вызывающем сценическом наряде, который дополнила черными чулками на подвязке, пышной укладкой и ярким макияжем. Подборку фото в сеть выложили фанаты, которы певица репостнула себе в раздел Стори.

Отметим, Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой в цветастом платье светлого оттенка.

Главной изюминкой образа стало украшение в волосах и на лбу певицы, сделанное в необычном стиле. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.

«Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций🥰 Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни💫», – написала Анастасия.

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