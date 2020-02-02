Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в новому образі
На фото Кароль позує в короткій сукні. Вона взялася руками за поручень і вигнула спинку. На фото можна оцінити ідеальні форми Тіни. Зверху вона примальовувала кілька сердечок. Знімок виконаний в темних тонах, і складно розглянути елементи експозиції. Про це пише Politaka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити фото або написати під них коментарі. Все із-за того, що Кароль опублікувала кадри в сторіс, де така функція відсутня.
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Еталон жіночності Тіна Кароль вирішила похвалитись своїми вміннями, показала, в якій чудовій фізичній формі знаходиться і похвалятися стрункими подкаченными ніжками.
Тіна Кароль вирішила побавитися на своєму виступі і "закрутила" голову шанувальникам, правда, не тільки їм, але й собі, мабуть, теж. На новому опублікованому кадрі, білява зірка сцени стояла на руках, догори ногами, а за її спиною виднілася пара подкачаных красенів.
Варто відзначити, що фани в даному випадку були позбавлені можливості коментувати знімок, але раніше вони неодноразово під публікаціями артистки в коментарях відзначали, що вона не перестає їх дивувати.
Повідомлялося, що Кароль прикрила груди мереживними метеликами, мережа в захваті.
Співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром.
цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише у мереживній сукні, що складається з вишитих тонких метеликів і прикривають пікантні частини тіла артистки. Сам наряд практично прозорий і надав зірці трохи зухвалого вигляду. Доповнила стильний наряд співачка ще одними метеликами - на руці і з одного боку на обличчі.
Нагадаємо, Кароль в латексному боді похвалилася формами в ліжку
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