Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе в новому образі

На фото Кароль позує в короткій сукні. Вона взялася руками за поручень і вигнула спинку. На фото можна оцінити ідеальні форми Тіни. Зверху вона примальовувала кілька сердечок. Знімок виконаний в темних тонах, і складно розглянути елементи експозиції. Про це пише Politaka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фото або написати під них коментарі. Все із-за того, що Кароль опублікувала кадри в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що фігуриста Кароль оголила свої багатства і вразила неймовірною позою.

Еталон жіночності Тіна Кароль вирішила похвалитись своїми вміннями, показала, в якій чудовій фізичній формі знаходиться і похвалятися стрункими подкаченными ніжками.

Тіна Кароль вирішила побавитися на своєму виступі і "закрутила" голову шанувальникам, правда, не тільки їм, але й собі, мабуть, теж. На новому опублікованому кадрі, білява зірка сцени стояла на руках, догори ногами, а за її спиною виднілася пара подкачаных красенів.

Варто відзначити, що фани в даному випадку були позбавлені можливості коментувати знімок, але раніше вони неодноразово під публікаціями артистки в коментарях відзначали, що вона не перестає їх дивувати.

Повідомлялося, що Кароль прикрила груди мереживними метеликами, мережа в захваті.

Співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром.

цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише у мереживній сукні, що складається з вишитих тонких метеликів і прикривають пікантні частини тіла артистки. Сам наряд практично прозорий і надав зірці трохи зухвалого вигляду. Доповнила стильний наряд співачка ще одними метеликами - на руці і з одного боку на обличчі.

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