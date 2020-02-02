Известная украинская певица Тина Кароль показала себя в новом образе
На фото Кароль позирует в коротком платье. Она взялась руками за поручень и выгнула спинку. На фото можно оценить идеальные формы Тины. Сверху она пририсовала несколько сердечек. Снимок выполнен в темных тонах, и сложно рассмотреть элементы экспозиции. Об этом пишет Politaka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить фото или написать под ним комментарии. Все из-за того, что Кароль опубликовала кадры в сторис, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что фигуристая Кароль обнажила свои богатства и поразила невероятной позой.
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Эталон женственности Тина Кароль решила прихвастнуть своими умениями, показала, в какой прекрасной физической форме находится и прихвастнуть стройными подкаченными ножками.
Тина Кароль решила порезвиться на своем выступлении и "вскружила" голову поклонникам, правда, не только им, но и себе, вероятно, тоже. На новом опубликованном кадре, белокурая звезда сцены стояла на руках - вверх ногами - а за ее спиной виднелась пара подкачаных красавцев.
Стоит отметить, что фаны в данном случае были лишены возможности комментировать снимок, но ранее они неоднократно под публикациями артистки в комментариях отмечали, что она не перестает их удивлять.
Сообщалось, что Кароль прикрыла грудь кружевными бабочками, сеть в восторге.
Певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром.
В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в кружевном платье, состоящем из вышитых тонких бабочек и прикрывающих пикантные части тела артистки. Сам наряд практически прозрачен и придал звезде немного дерзкого вида. Дополнила стильный наряд певица еще одними бабочками - на руке и с одной стороны на лице.
Напомним, Кароль в латексном боди похвасталась формами в постели
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