Співачка зворушливо звернулася до фанатів у власний день народження

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Сьогодні Вірі виповнюється 38 років. Артистка тільки недавно запустила в продаж власний косметичний бренд, провела щасливий відпустку з сім'єю і встигла вразити щасливим фото з чоловіком, яким нібито пророкують швидке розлучення з-за коханки.

В честь свого свята співачка зворушливо звернулася до шанувальників.

«Стільки всього відбувається останнім часом... Так воно стрімко біжить.. І ще більше змушує замислитися над його цінністю. Над цінністю людського життя. Над посланнями зверху, які ми не можемо розшифрувати, але інтуїтивно кожен робить свої висновки.

Як важливо не просто проживати життя, а повноцінно жити кожну хвилину. Якісно і усвідомлено. Відчувати любов всередині і зовні.

Щедро ділитися нею з тими, хто приймає. Дорожити близькими Піклуватися про свою сім'ю. Не витрачати час на те, що не приносить задоволення. Трудитися, досягати майстерності, надихатися і надихати. Підтримувати... бо це найцінніше, що навіть на відстані ми можемо дати одне одному.

Спасибі за те, що ви, усвідомлено чи ні підтримуєте мене. ♥️Дякую , що ви зі мною. 🤗», – звернулася Віра до фанатів.

Нещодавно Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

Щоб підігріти інтерес до даної продукції власного виробництва в розділі Сторі Віра показала серію кадрів, зроблених під час її роботи, пов'язаної з безпосередньою розробкою косметичних засобів нової марки.

Не обійшлося й без курйозних випадків. Під час герметизації Віра увійшла в кімнату з чашкою кави і з-за сильного розпилювача повітря пролила більшу частину напою навколо, що можна помітити на запропонованих кадрах.

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