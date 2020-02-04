Новини про страшний коронавирус, який вирує у Китаї, мабуть, не чув тільки той, хто живе далеко від інтернету, телебачення і преси

В мережі не тільки лякаються страшним новинам про смерті і нові загрози, але і навіть жартують, пише Рoliteka.net.

Зокрема, з'являються фото з зірками, які носять корони і підписані: "Коронавірус". Наприклад, в цій публікації об'єднали фото Миколи Баскова, Філіпа Кіркорова, Сергія Зверева і Максима Галкіна.

Також в інтернеті можна помітити й інші знімки зірок в коронах:

Зазначимо, раніше телеведуча Ксенія Собчак опублікувала знімок в короні, і написала: "У мене КОРОНА - вірус з дитинства, і нічо, якось виживаю... А ви як вважаєте, чи реально ми на порозі Чуми 21 століття або все-таки трошки істеричка у всіх?».

Не всі користувачі мережі оцінили чорний гумор знаменитості і накинулися на неї з критикою.

"Біда нібито ....гинуть люди не озаруй Ксенія", "Жахливий сарказм, в той момент, коли помирають люди", "Не смішно. Це жарт з серії Бузової про блокадницу", "Люди помирають,нічого смішного в цьому не бачу...", "Сміятися треба? Або як", - прокоментували люди.

Відзначимо, за станом на 3 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом у Китаї зросла до 17 205 осіб, 362 померли.

За добу від нового коронавіруса в Китаї загинули 57 людей.

Нагадаємо, Микола Басков засвітився в компанії скандально відомого патріарха Російської православної церкви Кирилом. Співак привітав главу РПЦ з одинадцятою річницею сходження на престол.

Зазначимо, далеко не всім фоловерам співака це припало до душі. Не обійшлося без критики.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров вразив екстравагантним образом, відразу після повернення до Росії з США.

На фото Кіркоров позував у вузьких чорних штанях з дірками на колінах, чорній футболці з стильним узором і модних круглих окулярах.

Проте, всю увагу перетягує на себе коротка пухнаста шуба.

Користувачі зірки написали, що він схуд. Інші ж розкритикували знаменитість за зовнішність.

«Боже жах, комедіант з совковим смаком», - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, страшна біда сталася в родині нареченої Кіркорова Успенської, навіть Лобода не стрималася.

Як повідомляла Politeka, фаворитка Кіркорова похвалилася апетитними формами в чорних панчохах.

Також Politeka писала, що 8-річна дочка Кіркорова вбила «дорослим» видом.