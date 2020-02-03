Російський комік Павло Воля показав уривок з кліпу, де він голить короля російської естради Філіпа Кіркорова

Архівне відео резидент Comedy Club опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. За словами телеведучого, цьому кліпу вже 10 років. У кліпі Воля голить Кіркорова під нуль, а той потім читає реп.

«2010 рік. Чим ми тільки не займалися в ті часи! Лисий Кіркоров, якого я поголив, читає реп. На моїх руках кільця… Тепер ви бачили все!», - підписав пост Воля.

Дуже швидко пост Волі набрав понад 800 тисяч переглядів. Фолловери зірки з захопленням відгукуються про відео. Цікаво, що не всі бачили його раніше, хоча цей кліп знімали для другої частини фільму «Любов у великому місті». Нагадаємо, що Кіркоров і Воля грали в ньому епізодичні ролі.

«Я зрозумів хто батько Тіматі! Це ж Філіп! Вони схожі», «Крутий реп у Паші», «Господи, що я зараз подивився», «Давно пора Філіпа поголити», «Кіркоров тут краще виглядає ніж зараз», «Прикольно!! Не бачила!!! Вразило, якщо чесно!!!», «Лисий Кіркоров схожий на Гаріка Мартиросяна», «Хороші були часи», «Пам'ятаю той час, коли він поголився... А потім ще смужки на потилиці робив», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Філіп Кіркоров любить епатувати публіку і завжди із задоволенням приймає участь у різних експериментах. Так, у 2018 році Кіркоров випустив пісню «Колір настрою синій», яка стала хітом на Youtube, зібравши більше 40 мільйонів переглядів. Ця пісня дозволила Кіркорову здобути популярність серед молоді.

Пізніше Кіркоров також випустив жартівливу пісню разом з Миколою Басковим. Кліп «Ібіца» був присвячений суперництву між двома знаменитостями.

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