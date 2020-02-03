Российский комик Павел Воля показал отрывок из клипа, где он бреет короля российской эстрады Филиппа Киркорова

Архивное видео резидент Comedy Club опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. По словам телеведущего, этому клипу уже 10 лет. В клипе Воля бреет Киркорова под ноль, а тот в последствии читает рэп.

«2010 год. Чем мы только не занимались в те времена! Лысый Киркоров, которого я побрил, читает рэп. На моих руках кольца… Теперь вы видели все!», - подписал пост Воля.

Очень быстро пост Воли набрал более 800 тыс. просмотров. Фолловеры звезды с восторгом отзываются о видео. Интересно, что не все видели его раньше, хотя этот клип снимали для второй части фильма «Любовь в большом городе». Напомним, что и Киркоров и Воля играли в нем эпизодические роли.

«Я понял кто отец Тимати! Это же Филипп! Они похожи», «Крутой рэп у Паши», «Господи, что я сейчас посмотрел», «Давно пора Филиппа побрить», «Киркоров тут лучше выглядит чем сейчас», «Прикольно!! Не видела!!! Впечатлило, если честно!!!», «Лысый Киркоров похож на Гарика Мартиросяна», «Хорошие были времена», «Помню то время когда он побрился... А потом еще полоски на затылке выстригал», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Филипп Киркоров любит эпатировать публику и всегда с удовольствием принимает участие в различных экспериментах. Так, в 2018 году Киркоров выпустил песню «Цвет настроения синий», которая стала хитом в Youtube, собрав больше 40 миллионов просмотров. Эта песня позволила Киркорову обрести известность среди молодежи.

Позже Киркоров также выпустил шуточную песню вместе с Николаем Басковым. Клип «Ибица» был посвящен соперничеству между двумя знаменитостями.

Напомним, что фаворитка Киркорова похвасталась аппетитными формами в черных чулках: «лучший ракурс».

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