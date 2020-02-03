Олена Кравець організувала так звані іронічні читання на пару з відомим автором Оленою Андрейчиковою

У мережі з'явилися кадри, де Олена Кравець виступає поза Студії «Квартал 95» і для вузького кола публіки. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-публікації фан-клубу артистки.

Раніше на своїй особистій сторінці, зірка «Квартал 95» Кравець анонсувала тематичний захід – «Іронічні читання «#прозаностра»»:

«Якось раз ми всі, учасниці цього відео, прочитали першу книгу @elena_andreychykova “Жінки як жінки» та потім, натхненні, зняли відео «за мотивами». Пам'ятаю, у мене під час зйомок постійно сльозилися очі... не знаю чому. Може моя душа вже тоді знала, чого їй по-справжньому хочеться... Взяти паузу. Зробити зупинку. Читати. Впізнавати себе у рядках. Посміхатися діалогам. Бути в моменті. Бути різною. Бути жінкою і не боятися цього слова...)», - підписала тоді Олена Кравець кадри запланованого івенту.

Зараз же, в мережі почали з'являтися фото і відео, на яких користувачі на повну відзначають відому артистку, в тому числі – кілька коротеньких відео опублікувала сторінка фан-клубу актриси в мережі. Відомо, що Олена Кравець виступила в Одесі, з кількома монологами, які, за задумом авторів проекту, повинні були розкрити суть взаємин чоловіка і жінки і так далі. На одному з опублікованих кадрів видно і чутно, як Кравець жартує на тему чоловічого самолюбства – публіка на короткий текст у виконанні Кравець відреагувала сміхом і оплесками.

Під фото і відео з'являється все більше схвальних коментарів на адресу Кравець – користувачі відзначають, що в житті Олена ще більш приваблива, ніж її звикли бачити на екранах, також люди, переважно жінки, пишуть про «простоту», «красу» і «шарм» Кравець:

«Пані, ви чудові! Зустріч в Одесі - захват!»

«Концерт в Одесі ... був просто надзвичайний. Спасибі. Сміялася й відпустила. Величезне спасибі. Великі молодці»

«Пані Олена, Ви неймовірна!»

«Це круто»

«Подобається, проста розумна, красива»

«Вогонь»

На кадрах Кравець красувалася в скромному і стильному вбранні - піджаку під пояс і більш виразного кольору суконці, волосся призібрала, макіяж на обличчі - мінімальний.

Нагадаємо, Олена Кравець 1 січня відсвяткувала день народження.

Ми вирішили згадати, з чого вона починала.

У дитинстві Кравець мріяла стати актрисою, але все ж таки поступила в криворізький філіал Київського інституту народного господарства, де отримала спеціальність фінансиста-економіста.

Під час навчання, вона почала грати в команді КВН - спочатку за інший вуз, оскільки в їхньому інституті не було своєї команди. А коли до них надійшов Володимир Зеленський, вона перейшла в його команду.

Зараз Олена дуже популярна особистість.

Раніше ми писали, що Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу".

Такий випадок стався під час номеру, коли новий чоловік (Євген Кошовий) сценічної дружини Зеленського вирішив влаштувати розборки з її колишнім.

В якийсь момент Кравець занадто захопилася і на її очах заблищали сльози.

"Навіщо ти прийшов? Чого ти ходиш сюди?" – сказала Кравець зі сцени, звертаючись до Зеленського в залі.

Нагадаємо також, що Олена Кравець розповіла, як ставиться до 2019 року.

Українська зірка опублікувала фото в своєму Instagram.

Олена з'явилася в білій сітчастої футболці, поверх якої надіта майка. Завершували образ красиві сережки.

Кравець яскраво усміхала, чого не приховати навіть чорно-білим фото.

В пості артистка зізналася в любові 2019 року.

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