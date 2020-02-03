Молодий красуні-телеведучій Олександрі Кучеренко - дружині Дмитра Комарова - пасував стильний наряд "в облипку"

Дружина відомого українського мандрівника Комарова з'явилася на світському заході. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Олександра Кучеренко володарка модельних форм - дівчина завжди усміхнена, виглядає доглянутою і стрункою. Так на новому опублікованому фото, молода дружина відомого телеведучого Дмитра Комарова продемонструвала в якій чудовій фізичній формі вона знаходиться. Зокрема – модель позувала у чорному класичному костюмі, що складається з сорочки і штанів, під пояс з хустки. Також екс-Міс Україна прихопила з собою мініатюрну сумочку, яка доповнила образ.

Крім того, зоряна стройняша розпустила своє довге і, схоже, що нефарбоване - натурального кольору - волосся і широко посміхалася, позуючи напередодні або вже після модного показу:

«Ну не можна пропустити ufw і не підтримати друзів в українській моді)) Понеділки, виявляється, бувають красивими😁 Всім позитивного настрою на весь тиждень!», - підписала Олександра нове фото.

Шанувальники зірки ТБ і мережі відзначили, що та ефектно повернулася в соцмережу з публікаціями після довгого новорічного затишшя, мовляв, "вистрілила, так вистрілила", а також захопилися природною красою молодої манекенниці і телеведучої.

Нагадаємо також, дружина ведучого Олександра також зізналася, що обожнює спонтанні поїздки й повністю довіряє чоловікові в організації відпочинку.

«Ми ніколи не нудьгуємо і завжди активно проводимо час разом. Тому я навіть не сумнівалася в тому, як ми будемо святкувати день народження Діми — звичайно, в подорож! Ми прийняли рішення за 10 хвилин і одразу купили квитки. Обожнюю стиль спонтанних поїздок! Коли можна сміливо довіритися авантюризму Діми й відправитися назустріч несподіваним пригод. Любов одне до одного і до подорожей робить наше спільне життя яскравим і повним незабутніх емоцій», – зізнавалася Олександра.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.

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