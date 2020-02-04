Легендарний музикант і композитор Іван Крал помер у віці 71 року

Про це пише місцеве видання Český rozhlas.

Інформацію про смерть відомого композитора також підтвердив чеський продюсер Давид Гайдечка.

Повідомляється, що музикант Іван Крал помер на 72-му році життя в Мічигані. Також відомо, що останні роки життя легенда боролася з онкологічним захворюванням.

Дата і час проведення офіційної церемонії прощання буде повідомлено пізніше.

Варто відзначити, що Іван Крал народився у Празі 12 травня 1948 року і вже в 1966-му переїхав до Сполучених Штатів. На початку 70-их років почав виступати з групою Blondie, а потім почав співпрацювати з Патті Сміт і її командою.

У рамках співпраці Іван Крал написав багато пісень, в тому числі хіт 1979 року «Dancing Barefoot», а також виступав на концертах і брав участь у записі кількох альбомів Сміт – «Horses» (1975), «Radio Ethiopia» (1976), «Easter» (1978) і «Exodus» (1994).

Крім цього, композиції відомого Івана Крала виконували такі музиканти, як Іггі Поп, Девід Боуї, Eastern Bloc і багато інші.

За 26 років музичної кар'єри Іван Крал встиг випустити кілька сольних альбомів, а також разом з Амосом За зняв документальний фільм «The Blank Generation» (1976) про панк-сцені Нью-Йорка.

Раніше ми розповідали про те, що в США несподівано помер популярний реп-виконавець Juice Wrld. За інформацією ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

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Як повідомляла Politeka, Жанна Фріске подала голос з того світу.

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