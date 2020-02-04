35-річна артистка і резидент Comedy Club Марина Кравець вміло приховувала вагітність від шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Російська зірка Марина Кравець, можливо, змогла би і далі приховувати свою вагітність від публіки, але довелося розкрити секрет після одного з корпоративів.

Як відомо, зірку Comedy Club запросили разом з Михайлом Башкатовим вести захід. 35-річна Марина Кравець вийшла на сцену у вільному білому платті, під яким уважні глядачі помітили кругленький живіт.

У артистки не залишалося виходу і Марина Кравець у своєму блозі лаконічно підтвердила чутки про вагітність.

"Ми чекаємо новий світ. Новий світ чекає нас", — написала зірка Comedy Club.

Батьком дитини є чоловік Марини Кравець — Аркадій Водахов. Вони разом зі студентських років, а в 2013 році пара зіграла весілля, проживши перед цим шість років у цивільному шлюбі.

"Я в Comedy Club з початку 2010 року. У чоловічому колективі я і на Comedy Radio. З деякими резидентами ми знайомі ще з 2007-го, коли я жила в Санкт-Петербурзі. Мій чоловік теж знає всіх досить давно, тому в цьому плані у нас все спокійно", — визнавалася раніше Марина Кравець.

Раніше ми розповідали про те, що Марина Кравець приголомшила своєю новою зовнішністю. Дівчина нарешті зважилася на кардинальні зміни в зовнішності.

Вона зробила нову стрижку — подовжене каре з косим проділом. Тепер багато хто бачать у ній Ольгу Бузову, адже та в своя час першої з російських знаменитостей приміряла таку зачіску.

«Дуже різнобічна. В будь-якому вигляді красуня, сногшибательная», «Красуня», «Перша шикарна», «Марина. Бузова нервово курить біля тебе», «Нісенітниця собача про копію з Бузової! Намбер уан!!! Шикарний образ!!!! Ви дуже талановиті,а серед чоловіків-ви неповторний діамант!!», «Ах…! Яка дэушка, розумниця і красуня», - писали фанати в коментарях.

До речі у серпні 2018 року Кравець була ведучою реаліті-шоу «Заміж за Бузову» на телеканалі ТНТ. Можливо, тісна общесние з героїнею і стало причиною змін в іміджі.

Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" приголомшила видом в екстра-міні прямо на сцені: "Як школярка".

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