35-летняя артистка и резидент Comedy Club Марина Кравец умело скрывала беременность от поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Российская звезда Марина Кравец, возможно, смогла и дальше скрывать свою беременность от публики, но секрет пришлось раскрыть после одного из корпоративов.

Как известно, звезду Comedy Club пригласили вместе с Михаилом Башкатовым вести мероприятие. 35-летняя Марина Кравец вышла на сцену в свободном белом платье, под которым внимательные зрители заметили округлившийся живот.

У артистки не оставалось выхода и Марина Кравец в своем блоге лаконично подтвердила слухи о беременности.

"Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас", — написала звезда Comedy Club.

Отцом ребенка является муж Марины Кравец — Аркадий Водахов. Они вместе со студенческих лет, а в 2013 году пара сыграла свадьбу, прожив перед этим шесть лет в гражданском браке.

"Я в Comedy Club с начала 2010 года. В мужском коллективе я и на Comedy Radio. С некоторыми резидентами мы знакомы еще с 2007-го, когда я жила в Санкт-Петербурге. Мой муж тоже знает всех довольно давно, поэтому в этом плане у нас все спокойно", — признавалась ранее Марина Кравец.

Ранее мы рассказывали о том, что Марина Кравец ошарашила своей новой внешностью. Девушка наконец решилась на кардинальные перемены во внешности.

Она сделала новую стрижку — удлиненное каре с косым пробором. Многие теперь видят в ней Ольгу Бузову, ведь та в своя время первой из российских знаменитостей примерила такую прическу.

«Очень разносторонняя. В любом виде красотка, сногшибательная», «Красотка», «Первая шикарная», «Марина. Бузова нервно курит возле тебя», «Чушь собачья про копию с Бузовой! Намбер уан!!! Шикарный образ!!!! Вы очень талантливы,а среди мужчин-вы неповторимый бриллиант!!», «Ах…! Какая дэушка, умница и красавица», - писали фанаты в комментариях.

К слову в августе 2018 года Кравец была ведущей реалити-шоу «Замуж за Бузову» на телеканале ТНТ. Возможно, тесное общесние с героиней и стало причиной перемен в имидже.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница".

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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