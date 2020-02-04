Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.
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В цей раз на фан-акаунті в Instagram з'явилася ціла серія жарких відео і фото з музичних гастролей.
На представлених кадрах Тіна змінила до
вільно багато нарядів і навіть вразила формами в напівпрозорому платті з блискітками. Кадри були представлені з різних ракурсів, а зроблені на одному з концертів Кароль у всеукраїнському турі, який вона влаштувала в 2020 році.
«Хочу побачити це диво!)Ех Росія дитинко🇷🇺😂😭», «Чекаємо💕❤️💓», «Сьогодні у нааааас😍😍😍😍», «Як шикарно 😍 Я таю від цих фотографій 🤤🤤🔥», «Красиві кадри ✨❤️», «Вау, програма та ж, а емоції, відчуття і знімки кожен раз інші😍🔥🔥🔥», «Класно».
Нагадаємо і про те, що раніше Тіна Кароль дала інтерв'ю в спецшоу "Слава+" прямо перед власним днем народження, яке було 25 січня. На кадрах видно, як Тіна позувала з витонченим макіяжем на обличчі і в чорній міні-сукні.
Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал з-за свого виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу з-за її російськомовних пісень.
Нагадаємо також, про те, що співачка зізналася, як вони разом з 11-річним сином Веніаміном пережили найстрашніші моменти в житті. Тіна Кароль поділилася своїми переживаннями в інтерв'ю "СЛАВА +". У 2013 році Тіна втратила чоловіка, продюсера Євгенія Огіра, а її син – батька. На 33-му році життя Огір помер від раку шлунка. Тіна зізналася, що маленький син пам'ятає тата, хоча і був у той час ще зовсім малюком.
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