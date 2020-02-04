Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз на фан-аккаунте в Инстаграм появилась целая серия жарких видео и фото из музыкальных гастролей.

На представленных кадрах Тина сменила до

вольно много нарядов и даже поразила формами в полупрозрачном платье из блесток. Кадры были представлены с разных ракурсов, а сделаны на одном из концертов Кароль во всеукраинском туре, который она устроила в 2020 году.

«Хочу увидеть это чудо!)Эх Россия детка🇷🇺😂😭», «Ждём💕❤️💓», «Сегодня у нааааас😍😍😍😍», «Как шикарно 😍 Я таю от этих фотографий 🤤🤤🔥», «Красивые кадры ✨❤️», «Вау, программа та же, а эмоции, ощущения и снимки каждый раз другие😍🔥🔥🔥», «Классно».

Напомним и о том, что ранее Тина Кароль дала интервью в спецшоу "Слава+" прямо перед собственным днем рождения, которое было 25 января. На кадрах видно, как Тина позировала с изящным макияжем на лице и в черном мини-платье.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

Напомним также, про то, что певица призналась, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни. Тина Кароль поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, а ее сын – отца. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что маленький сын помнит папу, хотя и был в то время еще совсем малышом.

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