Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Ганна Різатдінова показала себе крупним планом

Днями зірка побувала на Ukrainian Fashion Week, пише Рoliteka.net. Спортсменка опублікувала кілька фото в сториз і на сторінці в Instagram в красивому піджаку.

Деякий час тому Ганна вирішила показати, що було під піджаком і опублікувала новий знімок, який дає детальніше розглянути її вбрання.

Як виявилося, Різатдінова одягла чорну майку, тканина якої натягнулася на пишних грудях зірки. На шиї у гімнастки - чокер з білих перлин.

Ганна закинула хвилясте волосся на одну сторону, і нахилила голову до камери.

До рота зірка приставила палець з чорним манікюром.

Гімнастка злегка випнула губи, зробивши їх більш пухкіше. Макіяж з акцентом на очі надав образу бездоганності.

"GM ☕️ Правду кажуть , що жінка повинна любити себе і жити заради себе!! Однозначно у жінки має бути улюблена справа, а ще краще декілька! Її щастя не повинно залежати від когось... Вона в гармонії з собою! Тоді внутрішня енергія поповнюється, самооцінка підвищується і настрій покращується 🙂", - написала Анна в пості.

За дві години пост Ризатдінової набрав понад 3500 лайків та багато коментарів.

"Красуня 👍", "Нереальна! 🔥", "це точно👍", "Вау😍😍🔥🔥", "100%!!!)))🔥", "Красуня👍", "Ви праві на всі 100%ви дуже ніжна 😍", "SEXY 🔥", "🤩🤩🤩🤩🤩Умничка🌟🌟🌟🌟🌟", "Як вчасно для мене звучать ці слова)! СПАСИБІ захоплюся Вами щиро! ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️", "Як ви праві❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова позувала в чорному жакеті і брюках-кльош. Останні підкреслили стрункість і довжину ніжок знаменитості.

Завершували образ Анни прикраси: шпилька, намисто і маленька сумочка.

Своє хвилясте волосся зірка закинула набік і посміхнулася.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова відвідала день народження спортсменки Ірини Блохіної, з якого показала яскравий фотозвіт. Компанія зібралася святкувати в ресторані «Не тільки риба».

Анна наділа двошарове шовкове плаття, високі чоботи ботфорти, а зверху на плечі накинула укорочений жакет.

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