Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії разом з дитиною і чоловіком, здивувала шанувальників незвичайним кадром
Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.
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В цей раз Тодоренко, кілька годин тому спантеличив заявою про 24-годинний переліт на відпочинок, здивувала знімком з відпочинку.
Так, за словами Регіна, вона вирішила долучити сина до постійних поїздок, і він вже може похвалитися значним списком відвіданих країн. Прийшла пора додати туди ще одну - Регіна полетіла з малюком до Індійського океану на Мальдіви.
На сторінці в Instagram вона показала новий кадр, вже прибувши на місце відпочинку і похвалившись видом чистого узбережжя і "дорога в Рай". Також зірка пожартувала, що поки вона радіє акулі, яка пливла до берега, її синові Михайлу "на все начхати". Дитина тим часом просто відпочивала на руках у чоловіка.
Також Регіна поділилася важливими для себе роздумами в Instagram:
«#Сократ «Я знаю, що нічого не знаю».От іноді я думаю, що кількість інформації в моїй голові заважає мені жити спокійно. Набагато простіше було б існувати з відчуттям перманентно форматирующего диска.
Іноді я сумую від того, що досі не винайшла Tesla, не розробила Instagram , не запустила зонд на Марс, не написала пісню #BadGuy (@billieeilish ) і вже тим більше не отримала за неї Греммі. Що за підсумком я залишу після себе? Яка моя функція/місія?», – написала Тодоренко під новим знімком.
Після артистка відзначила, що відповідає на такі питання я відповідаю кожен день, щоб не перетворитися на овоч і не зникнути безслідно. До того ж, їй запала в душу фраза Мітча з серіалу #TheMorningShow : «Мені здається, я роблю щось не те , щось абсолютно не відноситься до вічності».
«Я зрозуміла , що прийшла пора моєї книги! Офіційно заявляю, зовсім скоро можна буде потримати в руках цікавий збірник казок. Буду вірити, що на моїх казках виростуть гідні люди!», – заявила Тодоренко.
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