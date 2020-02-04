Кордони України повинні бути закриті для всіх російських гастролерів, поки не скінчиться війна на Донбасі

Таку думку висловив відомий український музикант, фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо для журналістів видання Обозреватель.

За його словами, війна для кожного українця стала певною межею. Адже для будь-якої культурної людини, яка бачить агресію Росії проти України, є неприйнятними будь-які відносини з країною-агресором.

Він також вважає, що кордони між Україною і Російською Федерацією повинні бути закриті, поки йде війна. Таке рішення убезпечить країну і буде фільтрувати людей, які захочуть приїхати в нашу країну.

"Коли ми закінчимо цю війну, сподіваюся перемогою, тоді буде так само, як з будь-якими країнами, які мали військові конфлікти. Є візовий режим, є Служба безпеки України, і вона здійснює безпосередню роботу по фільтруванню людей, які збираються приїхати в Україну з якоюсь метою", – заявив музикант.

Іван Леньо зазначив, що якщо людина бажає поїхати до родичів в РФ, то це зовсім інша справа. Але, коли в Україну приїжджає пропагандист чи людина, яка симпатизує агресивній політиці Путіна, то тут потрібно, щось зробити.