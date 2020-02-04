Границы Украины должны быть закрыты для всех российских гастролеров, пока не окончится война на Донбассе

Такое мнение высказал известный украинский музыкант, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо для журналистов издания Обозреватель.

По его словам, война для каждого украинца стала определенным пределом. Ведь для любого культурного человека, который видит агрессию России против Украины, являются неприемлемыми любые отношения со страной-агрессором.

Он также считает, что границы между Украиной и Российской Федерацией должны быть закрыты, пока идет война. Такое решение обезопасит страну и будет фильтровать людей, которые пожелают приехать в нашу страну.

"Когда мы эту войну окончим, надеюсь победой, тогда будет так же, как с любыми странами, которые имели военные конфликты. Есть визовый режим, есть Служба безопасности Украины, и она совершает непосредственную работу по фильтрованию людей, которые собираются приехать в Украину с какой-то целью", – заявил музыкант.

Иван Леньо отметил, что если человек желает поехать к родственникам в РФ, то это совершенно другое дело. Но, когда в Украину приезжает пропагандист или человек, симпатизирующей агрессивной политике Путина, то тут нужно, что-то предпринять.