Улюблений співак президента РФ і фронтмен російського гурту "Любе" Микола Расторгуєв зробив дивну заяву про Україну

Так, Микола Расторгуєв звинуватив уряд України у брехні і перекручуванні історії, заявивши, що на цьому виховують кожне покоління українців.

"Як сказав наш керівник, була велика катастрофа політична – розвал Радянського Союзу. Всі займалися своїми справами, а в Україні виходили підручники, ще при першому президентові, вже з спотворенням історії. І на цьому виховане ціле покоління. Ось і результат", - заявив російський співак.

До всього іншого, він заявив, що у нього в Україні живе товариш з яким він раніше працював. За його словами, раніше товариші-музиканти пишалися тим, що у нього друг - соліст групи "Любе". А зараз нібито від нього всі відвернулися, адже він дружить з російським співаком.

Крім того, Расторгуєв висловив думку, що вже неможливо відновити колишні відносини між Україною і Російською Федерацією. Але він все ж таки сподівається на якийсь шанс, який може з'явиться в окремій перспективі.

Також раніше повідомлялося, що улюблений співак російського президента Володимира Путіна, лідер групи "Любе" Микола Расторгуєв постане перед судом.



Справа в тому, що в минулого році його благодійній організації був виписаний штраф, який донині так і не був сплачений.

В 2018 році Микола Расторгуєв не подав звіт в Пенсійний фонд Російської Федерації, за що був "нагороджений" штрафом в розмірі 20 тисяч рублів. Досі артист так і не спромігся оплатити цю невелику суму штрафу, у зв'язку з чим ПФ РФ вирішив звернутися до суду.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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