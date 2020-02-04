Любимый певец президента РФ и фронтмен российской группы "Любэ" Николай Расторгуев сделал странное заявление об Украине

Так, Николай Расторгуев обвинил правительство Украины во лжи и искажении истории, заявив, что на этом воспитывают каждое поколения украинцев.

"Как сказал наш руководитель, была большая катастрофа политическая – развал Советского Союза. Все занимались своими делами, а в Украине выходили учебники, еще при первом президенте, уже с искажением истории. И на этом воспитано целое поколение. Вот и результат", - заявил российский певец.

Ко всему прочему, он заявил, что у него в Украине живет товарищ с которым он раньше работал. По его словам, раньше товарищи-музыканты гордились тем, что у него друг - солист группы "Любэ". А сейчас якобы от него все отвернулись, ведь он дружит с российским певцом.

Кроме того, Расторгуев высказал мнение, что уже невозможно восстановить прежние отношения между Украиной и Российской Федерацией. Но он все же надеется на какой-то шанс, который может появится в отдельной перспективе.

Также ранее сообщалось, что любимый певец российского президента Владимира Путина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев предстанет перед судом.



Дело в том, что в прошлом году его благотворительной организации был выписан штраф, который по сей день так и не был оплачен.

В 2018 году Николай Расторгуев не подал отчет в Пенсионный фонд Российской Федерации, за что был "награжден" штрафом в размере 20 тысяч рублей. До сих пор артист так и не удосужился оплатить эту небольшую сумму штрафа, в связи с чем ПФ РФ решил обратиться в суд.

Напомним, что российский юморист вслед за Галкиным смешал с грязью Путина.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу