Українська співачка, солістка групи «Неангели», Вікторія Смеюха, постала у звичайній сорочці

Зірка позувала в натільній білизні червоного відтінку і з мереживом, пише Рoliteka.net. Вікторія постала на ліжку бежевого і білого кольорів.

На одному зі знімків Вікторія відкинулася на подушки, закинувши руки за голову. Вікторія посміхалася і виглядала щасливою.

На іншому знімку зірка взялася за вушка слоника, зробленого з рушників.

На всіх кадрах співачка виглядає чудово, адже підкреслені її струнка фігура, а від довгих рівних ніжок не можна відірватися.

Волосся Смеюха закинула набік, зачіска вийшла трохи недбалою, ніби Вікторія тільки прокинулася.

На обличчі красуні немає макіяжу і це зовсім не псує співачку, а навпаки - дозволяє нею захоплюватися.

"Доброго ранку😍! Кажуть цього року зими вже не буде. Відверто кажучи, я і не сильно засмутилася😅. А ви сумуєте за морозами і снігами? Або вам припала до душі така «європейська зима»?", - поцікавилася українська знаменитість у своїх підписників.

За п'ять годин пост Вікторії зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Мені і така зима подобається😻,вже хочеться весняного тепла😻❤️", "Літо б цілий рік🤣💙", "Класні слоники", "Віка, літо чекаю 🌞 вже бруньки 🌱 на деревах два тижні 😀", "Снігу хочеться, але не в кінці березня)))", "З дітьми краще щоб сніг був, тому що приємніше гуляти", "Красотуля", "тааак 👍☀️ ще трохи і Мальдіви в Києві 😃 фото чарівні", "Нічого страшного зиму обіцяють навесні,а саме в Березні!😂", "🔥Зима 😁", "Мені дуже подобається така зима👍👍👍 Морозу і снігу взагалі не хочеться😉", "Чому "європейська"?", "Післязавтра обіцяють справжню зиму, зі снігопадами та морозами під -20. так що не розслабляйтеся))", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Вікторія Смеюха опублікувала в розділі Сториз фото, на яких похвалилася пружними формами.

На знімках вона позувала в жовто-червоному бікіні, показуючи досить помітний прес і тонку талію. Під схожим постом шанувальники написали, що артистка ще сильніше схудла.

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