Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна здивувала серією пікантних фото, зроблених під час зйомок передачі «Імпровізація», в якій взяла участь не тільки Анна, але ще і багато знамениті артисти.

Сама ж зірка з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі, розпущеним і покладеними в м'які хвилі волоссям. Наряд Ганна вибрала класичний – червона сукня, подчеркнувшее зону декольте, однак нетиповим скромним чином.

«Сьогодні, в 21:00, в «Імпровізації» на @tnt_onlin , будуть всі і все 🕴👯‍♂💃🏻👯. Будемо робити все - лежати, стояти і багато сміятися.

Вітаю з початком нового сезону і рада бути першою 😛. Поки чекаємо ефір, давайте виберемо краще фото. Яке більше подобається 1-2-3-4-5-6-7-8? І хто дивиться «Імпровізацію» підніміть - 🤚🏼, хто буде дивитися сьогодні дві - 🙌🏼», – написала Анна під новим постом. Як і очікувалося, шанувальники почали засипати пост коментарями.

До цього Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває на матчі свого коханого. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

"Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – наголосила кілька днів тому Ганна під схожим роликом в Instagram.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином