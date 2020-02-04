Відома українська актриса Наталя Денисенко, що зіграла роль Лариси Яхонтовой в драмі "Кріпачка", вмовила чоловіка Андрія Фединчика, актора, на романтичну фотозйомку

На першому кадрі Наталя сіла на спину Андрію і обняла його ногами. На ній при цьому не видно одягу. Чоловік оголив тільки торс. На другому кадрі Денисенко вже у відвертому боді, а поруч Фединчик практично без одягу. На третьому пара вже в ліжку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора масте фото зробив для нас дуже романтичну зйомку. Найголовніше для мене те, що було дуже приємно і так романтично, а для Андрія-що дуууже швидко (він не любить фотосесії))))

В кінці відео ви можете побачити моє «справжнє обличчя», - написала Денисенко.

Фанати встигли подивитися ролик понад 20 тисяч разів. Вони залишили багато коментарів, в яких захоплювалися красою кадрів:

"Дуже красиво і справді романтично", "Наталочка ви вогонь. Скільки позитиву, Вашому чоловікові пощастило з вами", "Дуже гарно і ніжно! А фінал просто шикарний", "Дуже гарно)))))але в кінці , взагалі шикарно))))пора на Танці з зірками))))))", "Уявляю, як же довго ти терпіла до «переможного» танцю", "дуже-Дуже красиві і прекрасна пара вся світиться світлом любові взаєморозуміння Бога Вам до душі і взаємного розуміння".

Раніше ми повідомляли, що 17 грудня актриса Наталя Денисенко, яка зіграла роль Лариси Яхонтовой в серіалі "Фортечна", відзначала день народження.

В честь свята іменинниця вирішила підвести підсумки. До своїх 30-ти років Наталя має люблячого чоловіка і дитини.

Свою публікацію Наталія супроводила пікантними знімками, на яких відображена в піджаку на голе тіло. Під постом актриса написала: "Мріяла я що в 30 років я буду такий? Що зі мною, і в мене буде це все що зараз є? Так! Я мріяла... дуже мріяла і вірила!"

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