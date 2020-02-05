Українські і не тільки знаменитостей, радували в останні роки яскравими весільними кадрами

Останнім часом з таблоїдів часто чується про зоряні розлучення, але і одружуються, українські зокрема, знаменитості – також цілком «впевненими темпами». Вашій увазі топ найбільш обговорюваних весільних урочистостей минулих років

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації зірок ТБ і сцени в Instagram, а також інформацію та фото, які знаходяться у відкритому доступі.

Тривала історія кохання Потапа і його колеги Насті Каменських увінчалася одруженням в травні 2019 року. Вони розписалися в елітному ресторані Києва. Захід називають найбільш законспірованим - на весіллі не було жодного журналіста.

Вбрання красуня-наречена Каменських змінила кілька разів - "сценічну" сукню з об'ємними рукавами, а розписалася співачка у більш традиційному вбранні - була у фаті, рюшах і мереживах. Потап волів обрати темний і світлий класичні костюми.

Відіграти весілля в 2019 році вирішила і популярна українська співачка Аліна Гросу та її бойфренд - бізнесмен Олександр Комков. Свято пройшло в Італії, а на заході були українські зірки – Ірина Білик, Віталій Козловський, Павло Зібров, а також Катя Осадча.

Співачка сяяла на розкішній віллі на Аппенінах в класичній пишній вінчальній сукні, а її чоловік - у класиці під метелика.

Узаконити свої стосунки вирішили й популярна телеведуча Регіна Тодоренко та її бойфренд - співак Влад Топалов. Пара зіграла весілля в Італії, а раніше на світ з'явився їхній син Мишко.

Регіна і Влад розписалися раніше, коли ще Регіна була вагітна первістком, але після пологів відіграли пишне торжество. Регіна також міняла, як і Каменських, наряди пару разів - а її модні луки були визнані одними з найвдаліших серед селебретіс.

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак знову вийшла заміж в 2019 року і вразила своїм зовнішнім виглядом на весіллі. Ксенія Собчак і режисер Костянтин Богомолов повінчалися. Розписавшись ж у Рацсі 13 вересня, де Ксенія Собчак продемонструвала досить відверте вбрання, молоді виїхали на катафалку – королева епатажу Ксенія Анатоліївна, що тут ще додати.

В церкву Собчак з'явилася з чоловіком на кареті з грудьми більш або менш прикритими, але от на самій церемонії одруження жінка продемонструвала відверте декольте у весільному вбранні.

Також в 2019 році вийшла заміж прима-балерина Катерина Кухар - за артиста Олександра Стоянова. Під вінець пішла у вересні. Як відомо, вони близько 10 років жили в цивільному шлюбі, у них є діти.

Весілля в 2019 році вирішив зіграти і популярний український телеведучий Дмитро Комаров. Торжетсво з моделлю Олександрою Кучеренко пройшло в Єрусалимі. За словами чоловіка, він познайомився з володаркою титулу «Міс Україна-2016» на одному зі світських заходів, після чого вони взяли участь у проекті «Танці з зірками». Свої відносини вони довго приховували.

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