Зірка Comedy Club Марина Кравець, яка незабаром стане мамою, розповіла, як їм з чоловіком вдається підтримувати пристрасть у шлюбі

Про це пише Стархит.

Як відомо, російська зірка Марина Кравець почала зустрічатися з Аркадієм Водаховим ще в студентські роки, а по приїзду в Москву вони пережили період безгрошів'я.

За словами Кравець, зараз у їхній сім'ї панує гармонія і взаєморозуміння. Гумористка також зізналася, що не буде проти, якщо дізнається про пікантне захоплення чоловіка.

«Я не забороняю йому дивитися фільми 18+. І він може дозволити собі не питати у мене дозволу. Але я ні разу не бачила цього», — визнається резидент Comedy Club.

Зірка також зазначила, що саме вміння вести діалог зі своєю другою половинкою допомагає підтримувати теплі стосунки у шлюбі.

"Чоловік каже, що завжди важливо розмовляти. У кожного своє життя, і ти можеш накрутити ситуацію, масштабувати її донезмоги, а насправді причина і гроша ламаного не варто. Тому коли виникає якийсь конфлікт, і ти хочеш з ним розібратися, просто треба сісти і поговорити. Був час, коли він витягував з мене: «Більше ти ні на що не ображена?». Це було давно, і зараз я вже сама намагаюся аналізувати свою поведінку, щоб не псувати нам життя. Цей мікроклімат потрібно берегти", - впевнено заявила Кравець, яка незабаром стане мамою.

За словами Марини Кравець, у їхній родині немає місця для ревнощів незважаючи на те, що вона єдина жінка-резидент Comedy Club.

«Мій чоловік високого зросту, плечистий брюнет з блакитними очима. Такої людини в шоу немає. По мені, так йому конкуренцію, виходячи як мінімум з цих параметрів, ніхто скласти не може. Але хлопці — хороші, м'язисті, якісні. З часом вони стали сімейними, і це змінило їх в кращу сторону», — резюмувала зірка, яка нещодавно розкрила свою вагітність.

Раніше ми розповідали про те, що гумористка Марина Кравець чекає дитину. Зірка, можливо, змогла і далі приховувати свою вагітність від публіки, але довелося розкрити секрет після одного з корпоративів.

Як відомо, зірку Comedy Club запросили разом з Михайлом Башкатовым вести захід. 35-річна Марина Кравець вийшла на сцену у вільному білому платті, під яким уважні глядачі помітили кругленький живіт.

У артистки не залишалося виходу і Марина Кравець у своєму блозі лаконічно підтвердила чутки про вагітність.

"Ми чекаємо новий світ. Новий світ чекає нас", — написала зірка Comedy Club.

Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" приголомшила видом в екстра-міні прямо на сцені: "Як школярка".

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