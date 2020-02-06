Красуня повідомила, що їй тепер буде чим зайнятися вдома

Дочка Михайла Добкіна Алла натякнула, що сильно поправилася у відпустці

Алла Добкіна у своєму мікроблозі в Instagram повідомила, що її відпустку на Мальдівах підійшов до кінця. Так, вона вже знаходиться на шляху до Києва. Про це повідомляє Politeka.net.

«Поки я добираюся до Києва, у вас є можливість порахувати скільки круасанів я з'їла за 10 днів 😂😅😋», – вона підписала фото в купальнику.

На свіжому знімку в купальнику кольору хакі Алла Михайлівна позує сидячи, розставивши ноги. По всій видимості, вона тільки що виліз з води, тому краплі стікають по її тілу, а волосся мокре. Вона строго дивиться в камеру своїми намоклі нарощеними віями.

В коментарях шанувальники Добкіною почали жартувати над її словами, адже дійсно красуня анітрохи не поправилася. Вона продемонструвала на фото ідеально плоский живіт, тонкі ноги і руки.

«Не вірю! На фігурі це ніяк не відбилося! 😍Або ти спецом на комплімент наражалася?», – написали їй в мережі.

На що Алла відповіла: «Мила..є плюс, але я цілеспрямовано їла..щоб було чим зайнятися вдома».

«Алла, гориш вогнем) їла адреналін», «Непереборна», «Вау взу ось красуня 😍», «Алла, судячи по фото - Ви голодували!», «Ну прям гармата в ракеті)», «Кілограм 10 набрала», – сміються в мережі інші.

Нагадаємо, що Алла Добкіна показала фото з сином на пляжі. Вона взяла свого малюка на руки і підняла над головою. Алла дивилася на дитину і разом вони посміхалися.

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