Красотка сообщила, что ей теперь будет чем заняться дома

Дочь Михаила Добкина Алла намекнула, что сильно поправилась в отпуске

Алла Добкина в своем микроблоге в Instagram сообщила, что ее отпуск на Мальдивах подошел к концу. Так, она уже находится на пути в Киев. Об этом сообщает Politeka.net.

«Пока я добираюсь в Киев, у вас есть возможность посчитать сколько круассанов я съела за 10 дней 😂😅😋», – подписала она фото в купальнике.

На свежем снимке в купальнике цвета хаки Алла Михайловна позирует сидя, расставив ноги. По всей видимости, она только что вылезла из воды, поэтому капли стекают по ее телу, а волосы мокрые. Она строго смотрит в камеру своими намокшими наращёнными ресницами.

В комментариях поклонники Добкиной начали подшучивать над ее словами, ведь красотка действительно нисколько не поправилась. Она продемонстрировала на фото идеально плоский живот, тонкие ноги и руки.

«Не верю! На фигуре это никак не отразилось! 😍Или ты спецом на комплимент нарывалась?», – написали ей в сети.

На что Алла ответила: «Милая..есть плюс, но я целенаправленно кушала..чтобы было чем заняться дома».

«Алла, горишь огнём) ела адреналин», «Неотразима», «Вау воу вот красотка 😍», «Алла, судя по фото - Вы голодали!», «Ну прям пушка в ракете)», «Килограмм 10 набрала», – смеются в сети другие.

Напомним, что Алла Добкина показала фото с сыном на пляже. Она взяла своего малыша на руки и подняла над головой. Алла смотрела на ребенка и вместе они улыбались.

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