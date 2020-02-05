Такою ми її давно не бачили

Турецько-німецька актриса і модель Мер'єм Узерлі показала фотосесію з Латинської Америки

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Узерлі

Судячи по підписах до фото, Мер'єм взяла участь у зйомках для журналу про розкіш та моду Fashion Avenue.

Образ Мер'єм на фото виявився досить пуританським і задумливим, але фотографії дихають спокоєм і гармонією. Узерлі не грає тут сердцеедку і світську левицю. Хоча пишні губи і глибокий погляд видають в ній приховану пристрасть.

Фото чернобіле і Мер'єм знята в такому ракурсі, що складно визначити колір і дизайнерські особливості її вбрання. На лівій руці зірки красуються розкішний годинник.

Зйомки відбувалися в Домініканській республіці, де Мер'єм нещодавно брала участь у кінофестивалі. Судячи з антуражу, справа відбувається у відкритому літньому кафе.

Шанувальники оцінили новий образ красуні.

"Ви не уявляєте, як я пишаюся тим, що змогла зробити це фото. Ти виглядаєш чудово", - написала видавець журналу в коментарях.

"Турецька харизма, Німецька дисципліна тут, Мер'єм Узерлі"

Нагадаємо, що актриса після отримання престижної премії в Домініканській республіці вирушила на зйомки у Францію. Там зірка серіалу "Величне століття" позувала у відвертих образах недалеко від Лувру. Шанувальники звернули увагу на те, що поза актриси на знімку вельми сумнівно – жінка розставила ноги і трохи підняла яскраве плаття.

Як відомо, 36-річна Мер'єм Узерлі отримала світову популярність завдяки історичного серіалу "Величне століття", де вона зіграла наложницю, а потім дружину турецького султана Османа Чудового Росколану. В Україні транслювали цей серіал, тому Узерлі люблять і в нашій країні. Серіал знімали з 2011 по 2014 рік. Після нього у актриси було ще кілька робіт в кіно.

Нагадаємо, що зірка "Чудового століття" розставила ноги на тлі Лувру: "Паризька Барбі".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі показала ідеальне тіло у сміливих сукнях: "Краса невимовна".

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Чудового століття" вразила природною красою: "така солодка".