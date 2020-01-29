Турецкая актриса Мерьем Узерли стала звездой фотосессии, которая прошла в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости (instagram.com/meryemuzerlimeryem/)

В ходе фотосессии звезда сериала "Великолепный век", в котором Мерьем сыграла Росолану, позировала в различных образах. Макияж актрисы подчеркивает пышные страстные губы, волосы подстрижены коротко и имеют рыжеватый оттенок.

Стилисты выбрали для Мерьем нестандартные решения. Так, Мерьем красуется перед фотокамерами в черной юбке и розовой блузе с черными узорами, эффектном зеленом платье.

Особенно запоминающийся образ в золотистом платье и черном халате с золотистыми "крыльями" на плечах. Пикантности добавляет полуоголенная роскошная грудь актрисы.

Также на видео мелькают кадры подготовки к фотосессии и последующего отбора фотографий.

Фанаты актрисы восторженно встретили новые модные эксперименты Мерьем.

"ты выглядишь совершенно потрясающе, любовь моя" - написал в комментарии известный стилист Hicham Benslimane. Также было немало комментариев от фанов. "Наша Султанша. Россия любит Вас", "Очень красивая", "Чистая любовь".

Напомним, что 36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность благодаря сериалу "Великолепный век". Ранее актриса поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм.

Фантастическая игра теней, дерзкий и одновременно властный взгляд Мерьем и ее невероятно соблазнительные пухлые губы сведут с ума, кого хочешь. Так, она предстала на фото в полупрозрачном наряде темно-зеленого оттенка с вышивкой в виде листочков и цветов. Мерьем прикрыла часть лица рукой, падающая тень от которой придала таинственности ее образу.

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