Російський музикант Микола Расторгуєв назвав українців зомбованими і злісними, і звинуватив у змові проти РФ

Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

Співак прокоментував колег, які зайняли проукраїнську позицію.

"Мене просто іноді дратує... Начебто наша позиція настільки ясна... Чому у них бракує мізків це зрозуміти? Вони що, тупі, чи що? Мені справді важко зрозуміти, тому що в Україні – там зазомбоване якесь суспільство", - заявив Расторгуєв.

Також музикант запевнив, що "з тих часів, коли все це почалося", він не чув на російському телебаченні "якихось таких висловлювань про Україну, про українців – якихось злісних, людиноненависницьких і так далі".

"А там зовсім інша позиція: нас проклинають, клянуть будь-якими словами усілякими, що ми, виявляється, самі крайні в цій всій історії. Таке відчуття змови якоїсь проти країни, такої загальної змови. Але я думаю, що наше діло праве, і перемога буде за нами", – резюмував Расторгуєв.

Раніше ми писали, що улюблений співак президента РФ і фронтмен російського гурту "Любе" Микола Расторгуєв зробив дивну заяву про Україну.

Так, Микола Расторгуєв звинуватив уряд України у брехні і перекручуванні історії, заявивши, що на цьому виховують кожне покоління українців.

"Як сказав наш керівник, була велика катастрофа політична – розвал Радянського Союзу. Всі займалися своїми справами, а в Україні виходили підручники, ще при першому президентові, вже з спотворенням історії. І на цьому виховане ціле покоління. Ось і результат", - заявив російський співак.

До всього іншого, він заявив, що у нього в Україні живе товариш з яким він раніше працював. За його словами, раніше товариші-музиканти пишалися тим, що у нього один - соліст групи "Любе". А зараз нібито від нього всі відвернулися, адже він дружить з російським співаком.

Крім того, Расторгуєв висловив думку, що вже неможливо відновити колишні відносини між Україною і Російською Федерацією. Але він все ж таки сподівається на якийсь шанс, який може з'явиться в окремій перспективі.

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