Відома українська співачка Анастасія Кумейко, екс-солістка Nikita, а зараз DJ NANA, показала новий образ у себе на сторінці в Instagram

На фото Кумейко позує в довгих чорних чоботях, светрі і шортах. Волосся в цей раз Анастасія розпустила. На тлі можна побачити великий стілець зі спинкою, а з боків сухі рослини. Співачка вирішила відвести погляд від камери в бік. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Маскуюся під хорошу дівчинку", - підписала коротко пост Кумейко.

Фанати встигли поставити понад 900 лайків і написали кілька коментарів:

"Надовго, Настя?", "Це чудово", "Не треба маскуватися, красуня, ви прекрасні в будь-якому образі,головне що у вас в серці і душі!" "Ти сама гарна дівчинка", "Nana вогонь".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, а зараз DJ NANA, показу свої вміння на заміській трасі.

На фото Анастасія позує верх ногами на одній руці, при цьому розсунувши ноги в повітряному шпагаті. Кумейко в цей раз була в чорному боді з поясом, білому пальто або чомусь подібному, а також великих чоботях. На тлі можна побачити дерева по околицях траси.

На другому фото все було аналогічно, крім одного - Анастасія стояла на двох руках.

"Ніяких чому. 1 або 2?", - коротко підписала фото Кумейко.

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко похвалилася ідеальними формами в одному пальто.

Так, на опублікованих кадрах Кумейко позує посеред вулиці в одному білому пальто, під яким був один боді з черевиками. У кадр потрапили ідеальні форми зірки, на що звернули увагу її шанувальники.

«Туші пожежа! Ну ви ж неймовірна», «вогонь», «сексуально», «королева», «богиня», «Настя – чарівниця», «як завжди – красива і чарівна», «супер красуня», - пишуть вони.

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