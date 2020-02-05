Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Сміюха здивувала шанувальників несподіваним зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

І практично через місяць після мовчання в Instagram, співачка заявила про своє повернення. При цьому сама Вікторія розкрила причини своєї тривалої відсутності в соціальних мережах. Також Віка зважилася показати пікантні кадри зі своєї відпустки.

На новому фото Вікторія позує в сріблястому цілісному купальнику на тлі блакитного океану. Вбрання відмінно підкреслює струнку фігуру співачки, яка для пікантності кадру підняла руки вгору. Родзинкою кадру став же не купальник артистки, а її худа фігура і мокрі після купання волосся.

«Ми часто звинувачуємо романтиків, що вони носять рожеві окуляри , а закоханих, що вони сліпі👩‍❤️‍👨. Але вони, насправді, просто відкриті для любові💙💖 і не думають про те, що на кожному кроці їх повинні чекати обман, підступ і брехня. Вони просто люблять: кого-то, життя, науку або мед і це наповнює їхні серця надією....», – написала під новими кадрами Вікторія.

Раніше зірка представила серію кадрів, опублікувавши ті в розділі Сторі. Співачка похвалилася пружними формами і природним виглядом під час відпочинку. Зірка позувала у звичайній салатовою майці і з розпущеним мокрими волоссям. На обличчі красуні немає макіяжу і це зовсім не псує співачку, а навпаки - дозволяє нею захоплюватися.

"Разом з появою на моєму телефоні щотижневих звітів про кількість годин, які я проводжу в соціальних мережах, я раптом усвідомила, скільки "реального" часу я заміня "екранним". З одного боку, це частина моєї роботи – бути на виду. З іншого, годинник прокрастинації у стрічці Instagram навряд чи можна назвати ефективним проведенням часу", - заявила Віка кілька днів тому.

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