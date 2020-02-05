Відома українська актриса Мішина Ксенія, зірка серіалу "Кріпачка" і переможниця шоу "Танці з зірками", показала, як вона сходила до подруги

На фото Мішина показує себе крупним планом і можна побачити великий синець під оком, а також розбиту губу. Ксенія в цей раз була в толстовці і зав'язаним хвостом. За кадром чути сміх подруги. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, я тут зайшла до подружки, ми трошки випили і я сильно впала і вдарилася об кут стола. Що мені тепер робити, не розумію? (Далі плач). Що ти іржеш?", - уклала Мішина і повернулася до подруги. В цей момент можна було помітити, що фільтр перестав діяти і Ксенія вже була без "підсумків" падіння. Виявилося жартом, як можна зрозуміти за підсумком відео.

Фанати не змогли оцінити ролик або написати коментарі. Відео було опубліковано в сторіс, де така функція відключена.

Раніше ми повідомляли, що переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина постала перед шанувальниками у ніжному образі.

На знімку Ксенія позує в безрукавці з великим коміром, штанях і чоботях.

Вбрання чудово підійшов красуні, фото вийшло дуже затишним.

Мішина стоїть біля вікна, піднявши ніжку. Вона дивиться вдалину і широко посміхається.

Довге хвилясте волосся артистки впали нижче плечей. Позаду Ксенії практично нічого неможливо розглянути, хіба що друге вікно.

"Прекрасної тижня, милі 🎈", - підписала гарне фото зірка.

За нетривалий час пост зібрав понад 8000 лайків та коментарів.

"Я думаю Ксюша ,багатьох заспокоїла,адже вона не в чорному😍і вам успішною тижня🙂", "Дякую. А Вам хочу побажати, завжди мати гарного настрою 😊".

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