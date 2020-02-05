Відому голлівудську актрису Джулію Робертс застукали на мексиканському курорті, де вона відпочивала разом з сім'єю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Red Carpet.

Так, зірка відпочивала в Пуерто-Вальярта. Папараці сфотографували її, коли актриса купалася в басейні в одному бікіні. Також можна помітити, що на попереку акторка набила тату.

Як відомо, вона зробила його ще до весілля з кінооператором Деніелом Модером.

«Ми були хоробрими або ідіотами», - розповідала Робертс.

Більш того, на тілі 52-річної є ще два тату – з іменами своїх дітей.

Як повідомлялося раніше, голлівудська зірка Джулія Робертс потрапила в центр скандалу вокург смерті своєї єдиноутробною сестри Ненсі Моутс.

Незважаючи на те, що 37-річна Ненсі покінчила життя самогубством, її наречений Джон Дилбэк запевняє, що саме Робертс довела родичку до цього жахливого кроку.

Так, коханий Ненсі стверджує, що Джулія часто сміялася з сестри, вказуючи на її зайву вагу і називаючи її наркоманкою. Чоловік вважає, що саме це викликало у його дівчини сильну депресію, яка призвела до самогубства.

Багато хто сприйняв слова Джона Дилбека, як наклеп на знамениту актрису. Але факти говорять про інше. Так, варто відзначити, що перед смертю Ненсі Моутс написала довгу передсмертну записку, в якій звинувачувала у всіх своїх бідах сестру, обзивала її і навіть слово "сестра" писала в лапках. Моутс скаржилася, що рідні забули і закинули її, при тому, що вона готувалася до весілля з Дилбеком.

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