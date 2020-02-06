Колишній коханець російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку, показав рідкісні кадри місця, де співачка була щаслива

М'язистий красень-танцюрист Петро Нікітін і виконавиця Жанна Фріске колись зустрічалися таємно. За словами їхніх спільних друзів, у пари були сильні почуття.

Російська співачка, як відомо померла кілька років тому через тяжку форми онкології, у неї залишився син Платон від чоловіка, телеведучого Дмитра Шепелєва. Але нещодавно у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що до Шепелєва, Фріске зустрічалася Нікітіним і молоді люди в той час були дуже щасливі.

В інтерв'ю телеканалу НТВ йдеться про секретне місце колись «голубків» Фріске і Нікітіна:

«…Зустрічі проходили в моєму домі», – зізнався танцюрист. Зараз у тому дерев'яному котеджі, де зустрічалася пара, проживають інші люди, тому будинок журналістам вдалося показати тільки зовні.

Так співачка і артист з підтанцьовки познайомилися на зйомках кліпу «Где-то», відомо, що Нікітін був підписаний в телефоні Фріске, як «Мишутка», за словами їхніх спільних знайомих – було помітно, що у пари дійсно серйозні почуття одне до одного:

«Я перебував у центрі вулкана. Жанна дзвонила і розповідала, як у них. Там все було правильно, я дуже шкодую, що у них не склалося», - розповів представникам ЗМІ хореограф Петро Коргінов і додав, що жалкує, що у пари так і не склалося:

«На мою думку, це була б справжня любов». Відносини Нікітіна і Фріске підтвердили рідні померлої співачки.

Нагадаємо також, сестра артистки Наталя вирішила здивувати шанувальників творчості співачки Жанни Фріске. Вона зберегла її квартиру, нічого в ній не помінявши, навіть залишивши засушену лаванду в її улюбленій вазі, прикрашеній скляними трояндами.

Родичі спеціально нічого не чіпали з її речей. Сестра на відео показала навіть гребінець співачки. Також цікаво було глянути на її гардероб і колекцію туфель на підборах, які почали вже давно виходити з моди.

"Це Жанночкін рай", - коментує її сестра, демонстируя на відео її значну колекцію взуття.

Вона була прихильницею цієї туфель і босоніжок, тому її колекція дійсно вражає.

Дуже зворушливо було те, що в квартирі збереглися дитячі речі Платона. На відео можна побачити соску хлопчика, яка лежить на кухні.

Зазначимо, що ще за життя Жанна Фріске розповідала, що довго мріяла про квартиру в столиці, але не могла собі її дозволити. Вона втілила свою мрію лише через кілька років незліченних сольних виступів. Після чого сама з дизайнерами підбирала меблі і шпалери.

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