Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

По завершенню відпочинку зірка повернулася додому, в Київ і почала активно тренуватися і хвалитися кадрами, зробленими в машині під час поїздки.

Схудла співачка виглядала досить щасливо і привабливо - Настя позувала в світло-сірому светрі, оголивши плече. Вона також зібрала волосся на потилиці і завдала макіяж в ніжних тонах.

"Готую для вас стільки сюрпризів", - зазначила під постом Каменських, викликавши хвилю коментарів під світлинами

Варто відзначити, за словами самої Анастасії, скинути зайву вагу вона хотіла ще тоді, коли була дитиною – з самого дитинства співачка була досить міцної статури. В одному зі своїх інтерв'ю знаменитість якось зазначила, що з-за зайвої ваги у неї раніше було досить багато комплексів і вона була невпевненою в собі людиною.

Також українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "старі-нові" кадри в бежевому і червоному комбінезоні.

«З початком нового тижня💋 Пам'ятайте, тільки ви самі вирішуєте, яким буде ваше життя і шлях до досягнень! ✨», – написала в Instagram Настя під постом, опублікованим кілька годин тому.

Звернемо увагу, що повідомлення Каменських супроводжувала жарким видом в елегантному комбінезоні бежевого відтінку з вирізом, який ефектно підкреслює її форми. При цьому доповнила образ Настя білою накидкою, чимось нагадує плащ. На це звернули увагу і її прихильники.

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