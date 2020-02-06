Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными в машине во время поездки.

Похудевшая певица выглядела довольно счастливо и привлекательно - Настя позировала в светло-сером свитере, оголив плечо. Она также собрала волосы на затылке и нанесла макияж в нежных тонах.

"Готовлю для вас столько сюрпризов", - отметила под постом Каменских, вызвав волну комментариев под снимками

Стоит отметить, по словам самой Анастасии, сбросить лишний вес она хотела еще тогда, когда была ребенком – с самого детства певица была довольно крепкого телосложения. В одном из своих интервью знаменитость как-то отметила, что из-за лишнего веса у нее раньше было довольно много комплексов и она была неуверенным в себе человеком.

Также украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети "старые-новые" кадры в бежевом комбинезоне.

«С началом новой недели💋 Помните, только вы сами решаете какой будет ваша жизнь и путь к достижениям! ✨», – написала в Инстаграм Настя под постом, опубликованным несколько часов назад.

Обратим внимание, что сообщение Каменских сопровождала жарким видом в элегантном комбинезоне бежевого оттенка с вырезом, который эффектно подчеркивает ее формы. При этом дополнила образ Настя белой накидкой, чем-то напоминающей плащ. На это же обратили внимание и ее поклонники.

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