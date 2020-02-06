Філіп Кіркоров показав, як відпочиває - в руках з "бадьорячими" напоями і обіймаючи блондинку з пухкими губами

Відомий російський співак показав досить цікаві кадри з аеропорту, де він весело - в прямому сенсі цього слова - крокує, весь якийсь "пом'ятий" і зі скуцовдженним волоссям під руку з подругою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співака.

Так на нових опублікованих кадрах Кіркоров і ефектна дама всіляко кривляються на камеру, розпивають, ймовірно, не спиртне, але "бадьоряче" і впевнено крокують прямо. Щоправда, саме прямо, у зірок мережі і сцени - не завжди виходило.

Особисте відео артист опублікував у сторіз, тому фолловери виконавця були позбавлені можливості коментувати побачене, але раніше шанувальники артистка і зоряного екс-чоловіка Алли Пугачової заявляли, що той - не перестає їх дивувати. У коментарях під його постами у популярній соцмережі маса міркувань про те, хто ж є пасією зірки сцени зараз - людям дуже цікаво, з ким поп-король російської естради зустрічається.

Нагадаємо також, відомий російський співак показав, як відпочив у США.

Так на новому опублікованому відео, Кіркоров веселитися разом зі своєю дочкою Аллою-Вікторією і в компанії відомої дитячої блогера Насті з батьком дівчинки. Російськомовний канал дівчинки має безліч підписників на YouTube - більше мільйона, а її батьки вже неодноразово знімали Кіркорова в одному з випусків блогу Насті. На кадрах над головами чоловіків підіймається і розривається блискуча куля з не менш блискучим вмістом і все це сиплеться прямо на зірок:

«‼️Обережно! Відео випромінює позитивні вібрації, заряджає всіх відмінним настроєм!💯 Фарби життя в твоїх руках – обирай яскраві тони! 🎨 …», - підписав Філіп відео. Примітно, що куля над чоловіками лопається саме з допомогою восьмирічної Алли-Вікторії – дівчинка з усім запалом тицяє голкою в кульку і та миттєво розривається.

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